США и Израиль нанесли авиаудары по крупнейшим промышленным объектам Ирана

Вечером стратегическая авиация США и Израиля атаковала ключевые промышленные предприятия Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, на фото запечатлен момент авиаударов по заводу иранской алюминиевой компании IRALCO в Араке - крупнейшему производителю алюминия в стране.

По данным иранского информационного агентства Mehr, удары также были нанесены по нефтехимическому заводу Амиркабир в Машахре.