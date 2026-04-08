Перемирие США с Ираном не касается Ливана - СМИ
Двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан.
Как передает Day.Az, об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, согласно информации, опубликованной в газете The Times of Israel.
"Двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан", - говорится в заявлении канцелярии.
Ранее издание сообщило, что несмотря на заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о немедленном вступлении в силу режима прекращения огня "в том числе в Ливане и повсюду", израильские операции против ливанского шиитского движения "Хезболла" продолжаются.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить бомбардировки и атаки против Ирана сроком на две недели. Ожидается, что первый раунд мирных переговоров между США и Ираном состоится в Исламабаде. Переговоры в столице Пакистана могут пройти 10 апреля.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре