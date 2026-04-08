В Ширване отравились 5 членов семьи - ОБНОВЛЕНО
Вчера около 16:00 с подозрением на отравление были госпитализированы 5 человек (женщины) в отделение скорой медицинской помощи Центральной городской больницы Ширвана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральной городской больнице Ширвана.
Им поставлен диагноз "неуточненное пищевое отравление".
"Пациентам незамедлительно была оказана первичная медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в отделении скорой медицинской помощи под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.
***
10:38
В Ширване отравились пятеро членов семьи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, они были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы после пищевого отравления.
Пострадавшие отравились пиццей, заказанной из ресторана на дом.
По факту происшествия проводится расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре