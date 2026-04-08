Автор: Гюльнара Рагимова, Trend

В преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку китайский мегапроект Сюнъань выходит на глобальную сцену как готовый ответ на тему форума - безопасное и устойчивое жилье для мира.

Новый район Сюнъань, инициированный в 2017 году по указу Си Цзиньпина, - это государственный мегапроект национального значения, сравнимый по статусу с Шэньчжэнем и Пудуном. Расположенный примерно в 100 км к юго-западу от Пекина в провинции Хэбэй, он задуман как "город будущего". Он строится на основе 4 признаков: инновационный, "зеленый", умный и низкоуглеродный. Главная заявленная задача - стимулировать развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и показать новую модель урбанизации.

К апрелю 2026 года в Сюнъане освоено около 215 км², построено более 5300 зданий и накоплено свыше 1 триллиона юаней инвестиций (примерно 140 миллиардов долларов). Параллельно формируется технологический кластер. В районе уже работают более 200 high-tech компаний, включая проекты в сфере ИИ, спутникового интернета и аэрокосмических данных. К 2035 году планируется 5+ миллионов жителей, к 2050-му - современный город мирового уровня. Среднегодовой рост ВВП района в 2021-2025 годах уже составил 17,1%.

Если предыдущие глобальные проекты Китая, такие как Шэньчжэнь и Пудун, были символами рыночного взрыва и экспортного драйва, то Сюнъань - это совершенно другая форма урбанизации. Его задача - забрать у перенаселенного Пекина все нагромождающие его элементы: штаб-квартиры корпораций, университеты и больницы. На данный момент из столицы уже переведено более 4000 компаний и филиалов центральных госпредприятий.

Финансирование почти полностью государственное, главным локомотивом которого выступают бюджеты, кредиты China Development Bank и центральные госкомпании (SOE). China Xiong'an Group числится главным оператором проекта. В район уже переехали China Satellite Network Group, Sinochem, China Huaneng и еще минимум восемь штаб-квартир. Частный сектор пока допускают только в high-tech сферу.

Присутствие иностранных корпораций пока почти не наблюдается, но в феврале 2026 года зона высоких технологий получила национальный статус специально для привлечения зарубежных инвестиций в ИИ, биотехнологии и "зеленые" технологии. Официально район открыт для зарубежных компаний, и бизнес-ассоциации уже проявляют интерес.

На этом фоне Всемирный форум городов (WUF13) в Баку становится для Китая важной площадкой. С учетом участия 13-15 тысяч делегатов из более чем 166 стран, Пекин получает возможность представить Сюнъань как альтернативную модель урбанизации.

Форум предоставляет Китаю комплексный набор инструментов. Он позволяет продвигать китайскую модель "города будущего" в глобальном контексте доступного и безопасного жилья, укреплять свою "мягкую силу" через демонстрацию успешного управления урбанизацией, а также участвовать в практическом обмене опытом и поиске решений для устойчивого развития. Кроме того, это возможность установить связи с иностранными партнерами, которых пока нет в Сюнъане.

WUF13 может стать для Сюнъаня внешним ускорителем. Он выступит не как источник классического капитала, а как канал для легитимации проекта, генерации идей и формирования будущих связей, что позволит Китаю превратить этот внутренний эксперимент в международный ориентир новой урбанистики.