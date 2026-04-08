Премьер-министр Литвы посетит Баку

9 апреля премьер-министр Литвы Инга Ругинене посетит Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на посольство Литвы в Азербаджане, программа визита включает церемонию возложения венка на Аллее шехидов, открытие фотовыставки Not All of Them. Portraits of War Refugees в Университете Хазар, а также концерт с участием студенческого хора Азербайджанской национальной консерватории и учащихся Музыкальной школы имени Бюльбюля.

Кроме того, И.Ругинене встретится с представителями литовской диаспоры в Азербайджане и примет участие в культурных мероприятиях.

В рамках визита запланированы встречи на высоком уровне, направленные на укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества в ключевых сферах.