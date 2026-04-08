Официальный Баку приветствует перемирие между США и Ираном
Приветствуем объявленное перемирие между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
"Высоко оцениваем усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении прекращения огня. Надеемся, что это перемирие будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности", - сообщили в МИД.
Официальный Баку призвал стороны к конструктивному диалогу, направленному на решение существующих вопросов и укрепление взаимного доверия.
"Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе", - отмечается в сообщении.
