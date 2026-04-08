Число задержанных по делу о вооруженном нападении в Стамбуле возросло

Число задержанных по делу о нападении на израильское консульство в Стамбуле возросло до 10 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, расследование инцидента продолжается.

Напомним, что 7 апреля было совершено вооруженное нападение на генконсульство Израиля в Стамбуле. Один из напавших был ликвидирован, двое задержаны с ранениями. В результате инцидента два турецких полицейских получили ранения. МВД Турции сообщило, что один из задержанных состоит в "террористической организации религиозной направленности".