Иран и США назвали глав делегаций на переговоры в Исламабаде

Стало известно, кто возглавит делегации Ирана и США на переговорах в Исламабаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ISNA, иранскую делегацию на переговорах в пятницу возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Делегацию США возглавит вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

Сообщается, что предложенный Ираном 10-пунктный план соглашения охватывает не только ядерную программу и региональную безопасность, но и первичные и вторичные санкции, введенные за последние 45 лет.

Переговоры состоятся 10 апреля в Пакистане.