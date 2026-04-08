Иран и США назвали глав делегаций на переговоры в Исламабаде
Стало известно, кто возглавит делегации Ирана и США на переговорах в Исламабаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на ISNA, иранскую делегацию на переговорах в пятницу возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Делегацию США возглавит вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.
Сообщается, что предложенный Ираном 10-пунктный план соглашения охватывает не только ядерную программу и региональную безопасность, но и первичные и вторичные санкции, введенные за последние 45 лет.
Переговоры состоятся 10 апреля в Пакистане.
