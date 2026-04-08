SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik olub

SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, SOCAR-ın Müşahidə Şurasının üzvü olan maliyyə nazirinin keçmiş müavini Azər Bayramov nazirin I müavini Anar Kərimovla əvəz olunub.