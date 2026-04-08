Названы сроки завершения строительства 9 станций метро в Баку

Предусмотрено строительство 9 новых станций в бакинском метро.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил журналистам заместитель начальника департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев.

По его словам, станция B4 будет введена в эксплуатацию в конце этого года, а на остальных 9 станциях строительные работы будут вестись параллельно.

В рамках проекта на фиолетовой и зеленой линиях планируется использовать в общей сложности 8 тоннелепроходческих комплексов.

Отмечается, что при таких темпах строительство может быть завершено до конца 2030 года.