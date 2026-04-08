На фото показали дизайн iPhone Fold и 18 Pro Max

Авторитетный инсайдер Сонни Диксон опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) изображения макетов, раскрывающих предполагаемые финальные габариты и дизайн предстоящих смартфонов Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На представленных снимках показаны макеты складного iPhone Fold, а также iPhone 18 Pro Max. Сравнение устройств позволяет оценить форм-фактор складного смартфона: в сложенном состоянии он выглядит более компактным, тогда как в раскрытом приближается по размерам к небольшим планшетам.

По слухам, iPhone Fold будет оснащен внешним дисплеем диагональю около 5,3-5,5 дюйма, а также внутренним экраном порядка 7,8 дюйма с широким соотношением сторон. В закрытом виде устройство выглядит короче и шире по сравнению с традиционными смартфонами.

В свою очередь, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max унаследуют дизайн от текущей линейки Pro с незначительными изменениями. Ожидается новый цвет корпуса и уменьшенный вырез Dynamic Island.

Все три модели будут представлены в сентябре 2026 года. Базовый iPhone 18, по слухам, покажут только в начале 2027 года.