Свыше 50 тысяч школьников сдадут экзамен

В выходные 52 687 учащихся сдадут выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что в экзамене также примут участие 34 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, ДЦП, нарушением слуха и др.). Для их комфортного участия в экзаменационных зданиях выделены специальные залы, а для лиц с установленной степенью нарушения функций организма на 81-100% по зрению назначены индивидуальные наблюдатели. Также созданы условия для входа и передвижения учащихся с ограниченной подвижностью.

В городах и районах, где проводится экзамен, выделено в общей сложности 216 экзаменационных зданий и 3837 аудиторий. К организации экзамена привлечены 627 руководителей и общих руководителей, 4800 наблюдателей, 701 сотрудник пропускного режима (охрана) и 216 представителей зданий.

Экзамен начнется в 11:00. Пропускной режим завершится за 15 минут до начала - в 10:45. Участники, прибывшие позже, в здание допущены не будут.