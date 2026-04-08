Стало известно возможное название складного iPhone

Первый складной смартфон Apple может выйти под названием iPhone Ultra.

Как передает Day.Az, об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на инсайдера @DigitalChatStation в китайской соцсети Weibo.

По данным утечки, компания готовит устройство в широком складном форм-факторе, для которого может быть использован бренд Ultra. Официального подтверждения информации нет, но само появление такого названия уже заставило некоторых китайских производителей задуматься об аналогичном позиционировании своих будущих моделей.

Хотя конкретные бренды не были названы, в сети появились предположения о возможных названиях, таких как Huawei Pura Ultra 2 или Xiaomi MIX Fold Ultra. Эти варианты пока остаются неофициальными, но на фоне новых схем именования в индустрии они кажутся вполне возможными.

Дебют первого складного iPhone от Apple ожидается во второй половине 2026 года.