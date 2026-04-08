Идеально верная позиция: Азербайджан в мире конфликтов и нестабильности

Автор: Акпер Гасанов

Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует объявленное прекращение огня между США и Ираном. Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению устойчивого мира и стабильности. И это та самая позиция, которую официальный Баку занимал еще до перехода данного конфликта в "горячую" фазу.

Наша страна изначально призывала стороны к дипломатическому решению, предлагая свои услуги в качестве посредника. Далее, уже в ходе войны, Азербайджан также выступал с заявлениями, содержащими призыв к скорейшему прекращению огня и поиску дипломатических путей урегулирования данного противостояния. К счастью, оно найдено.

Да, пока речь только о двухнедельном перемирии, но есть большая надежда на то, что в течение данного срока стороны сумеют достичь договоренностей о долгосрочном мире. Ведь, как гласит поговорка, худой мир - лучше доброй ссоры. Об этом свидетельствует и статистика количества убитых и раненых в ходе конфликта на Ближнем Востоке с 28 февраля по 7 апреля, обнародованная Al-Jazeera.

По данным телеканала, больше всего жертв зафиксировано в Иране: 2076 убитых и 26 500 раненых. Следом идет Ливан - 1 497 погибших, 4 639 раненых. В Израиле погибли 26 человек, 7 183 человека пострадали. Всех этих жертв можно и нужно было избежать, прояви политики мудрость, хладнокровие и понимание ценности человеческой жизни. Азербайджан как раз и является страной, прекрасно знающий эту цену.

Ведь на протяжении более четверти века 20% территории нашей страны находились под армянской оккупацией. В ходе которой, наряду с отечественными военнослужащими, которые отдали свою жизнь в боях за Родину, погибло огромное число наших стариков, женщин, детей. Кроме того, имел место Геноцид в Ходжалы. Кроме того, сотни тысяч граждан нашей страны лишились родных очагов, превратившись в вынужденных переселенцев.

Вот и сегодня, когда весь мир выдохнул после сообщения о перемирии между Ираном и США, в Азербайджане вспоминают, что со дня Агдабанской резни - одного из многочисленных тяжких и жестоких военных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев, - минуло 34 года. Да, в 1992 году село Агдабан Кяльбаджарского района, состоявшее из 130 домов, было полностью разрушено армянскими вооруженными формированиями, а сам населенный пункт - стерт с лица земли.

779 мирных жителей подверглись жестоким пыткам, 67 человек были убиты с особой жестокостью. Добавлю лишь, что и Агдам был превращен в "Кавказскую Хиросиму", и множество иных наших населенных пунктов было стерто с лица земли. И именно поэтому, восстановив свою территориальную целостность ценой огромных жертв, Азербайджан и инициировал мирную повестку с Арменией. Поэтому же официальный Баку всегда выступает за решение любых конфликтов мирным, дипломатическим путем.

В нашей стране искренне рады тому, что по соседству с Азербайджаном больше не будут падать бомбы, гибнуть люди. Азербайджан рад выстраивать ровные, взаимоуважительные отношения и с Ираном, и с США, и с Израилем. Уверен, что по итогам этого противостояния, данная позиция официального Баку лишь увеличит авторитет нашей страны в мире, повысит уровень доверия к ней.

Ведь, наша страна доказала, что территория Азербайджана не была использована для атак на Иран, о чем так много и лживо ранее говорили определенные провокаторы. Напротив, Азербайджан отправил несколько партий гуманитарной помощи Ирану. За что руководство ИРИ неоднократно выражало благодарность нашей стране.

Кроме того, Международная страховая и риск-менеджмент компания Allianz Trade на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и нарушений судоходства в Ормузском проливе пересмотрела страновой рейтинг Азербайджана в сторону улучшения.В соответствующем сообщении компании говорится, что ими был понижен прогноз по рискам для Кувейта, Катара, Сербии, Великобритании и ОАЭ. Тогда как для Азербайджана, Коста-Рики и Казахстана он был повышен.

В большинстве рейтинговых шкал буквенные обозначения располагаются по принципу убывания надежности: A - наивысшая надежность, B - средний уровень, C - повышенный риск, D - дефолт либо преддефолтное состояние. Так вот рейтинг Азербайджана ныне оценивается как А1, то есть наивысшая надежность. И это - огромный успех нашей страны в это сложное, нестабильное и, как сейчас модно говорить, турбулентное время. В целом, как видим, наша страна заняла очень грамотную, честную позицию в условиях конфликта, который держал в напряжении все человечество. И именно поэтому выросли авторитет, влияние, возможности Азербайджана.