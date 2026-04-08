Сербия продолжит получать азербайджанский газ

Срок действия контракта на поставки азербайджанского газа в Сербию продлен до конца 2026 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации, министр финансов Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Сахиль Бабаев провёл встречу с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия Дубравкой Джедович Ханданович.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, в том числе текущее состояние и перспективы развития связей в энергетической сфере.

Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнёрства, отметив, что сотрудничество успешно развивается на основе прочной правовой базы и политического диалога на высоком уровне. Было отмечено, что многочисленные подписанные соглашения, деятельность межправительственной комиссии и Совета стратегического партнёрства создают благоприятную основу для расширения взаимодействия.

Говоря об основных направлениях сотрудничества в энергетической сфере, министр отметил, что поставки азербайджанского газа в Сербию через интерконнектор Болгария - Сербия, осуществляемые с 2023 года, являются одним из важных достижений в рамках партнёрства. Было отмечено, что подписанный контракт продлён до конца 2026 года, и в настоящее время поставки газа продолжаются.

В свою очередь, Д. Джедович Ханданович подчеркнула важность укрепления эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере. Она отметила, что соглашение, подписанное в феврале 2026 года и предусматривающее строительство в Сербии газотурбинной электростанции, внесёт значительный вклад в укрепление энергетической безопасности региона.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, а также зелёной энергетики и возобновляемых источников энергии.

Отметим, что согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе 2026 года Азербайджан поставил в Сербию 34,7 миллиона кубометров природного газа на сумму 13,2 миллиона долларов США. По сравнению с январём 2025 года экспорт в денежном выражении снизился на 3,5 миллиона долларов (20,8%), а по объёму - на 73 тысячи кубометров (0,2%).