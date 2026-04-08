Погода резко ухудшится, ожидается снег

В большинстве районов Азербайджана 9 апреля ожидается временами дождливая погода.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

Местами осадки будут кратковременно усиливаться, ожидаются грозы и град.

В некоторых горных районах возможен снег.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az