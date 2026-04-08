В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой 9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах.

Как сообщили Day.Az в Службе, в Агстафе, Газахе, Гяндже, Мингячевире, Барде, Тертере, Агдаме, Кяльбаджаре, Евлахе, Зардабе, Гёйчае, Гусаре, Балакене, Загатале, Шеки, Гахе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Нефтчале, Геранбое, Дашкесане и Нафталане в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 метра в секунду.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве районов в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.