Автор: Лейла Таривердиева

Как сообщают утром 8 апреля СМИ, мировые цены на нефть резко упали на 13-17 процентов после появления новостей о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном. Стоимость марки Brent опустилась ниже 92-95 долларов за баррель, а WTI торгуется около 94 долларов за баррель, так как рынок отыгрывает снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Между тем, по состоянию на 8 апреля цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа составила 140,68 доллара за баррель, снизившись на 1 доллар.

Хотя после объявления Дональдом Трампом двухнедельного перемирия с Ираном цены пошли вниз, 140 долларов за баррель - это все еще гораздо больше, чем заложенная в госбюджете Азербайджана цена.

Рост цен на нефть традиционно воспринимается как однозначное благо для стран-экспортеров углеводородов. Для Азербайджана, чья экономика во многом опирается на энергетический сектор, этот фактор действительно играет ключевую роль. Однако в современных условиях влияние нефтяных цен на экономику страны гораздо сложнее и многослойнее, чем может показаться на первый взгляд.

Азербайджан, обладая значительными запасами нефти и газа, на протяжении десятилетий выстраивал свою экономическую модель вокруг экспорта энергоресурсов. Государственная нефтяная компания SOCAR стала не просто крупнейшим экономическим субъектом, но и важнейшим инструментом государственной политики. В периоды роста мировых цен на нефть именно нефтегазовый сектор обеспечивает приток валюты, наполнение государственного бюджета и устойчивость финансовой системы.

Повышение цен на нефть напрямую отражается на доходах государства. Увеличиваются поступления в бюджет, растут трансферты из Государственного нефтяного фонда, расширяются возможности для реализации инфраструктурных проектов, социальных программ и инвестиций в стратегические отрасли. Это позволяет правительству активнее стимулировать экономический рост и поддерживать макроэкономическую стабильность.

В последние годы Азербайджан предпринимает шаги по диверсификации экономики. Развитие транспортно-логистического потенциала, аграрного сектора, цифровой экономики и промышленности постепенно снижает долю нефтяного фактора. Тем не менее, именно высокие цены на нефть зачастую становятся ресурсной базой для финансирования этих преобразований.

Важно учитывать и геополитический контекст. Азербайджан выступает надежным поставщиком энергоресурсов на европейские рынки, особенно в условиях трансформации глобальной энергетической архитектуры. Рост цен на нефть усиливает значимость страны как энергетического партнера и укрепляет ее позиции на международной арене.

Таким образом, повышение цен на нефть оказывает на экономику Азербайджана двойственное влияние. С одной стороны, это мощный драйвер роста, источник финансовой устойчивости и инструмент укрепления внешнеэкономических позиций. С другой - фактор, способный усиливать структурные перекосы и тормозить долгосрочные реформы.

Ключевой вызов для Азербайджана заключается не в самом росте цен на нефть, а в том, насколько эффективно страна сможет использовать этот благоприятный период. Рациональное управление нефтяными доходами, инвестиции в человеческий капитал и развитие ненефтяного сектора - вот те направления, которые определят, станет ли очередной ценовой бум основой устойчивого развития или лишь временным экономическим подъемом.

Между тем, по мнению экспертов, рост мировых цен на нефть оказывает значительное положительное влияние на доходы Азербайджана от экспорта. При среднем суточном экспорте нефти на уровне около 450 тыс. баррелей и с учетом того, что в марте цена нефти была примерно на 40 долларов выше заложенного в государственном бюджете показателя (65 долларов), достигая в среднем около 105 долларов за баррель, страна получила существенные дополнительные доходы. Такое мнение высказал в интервью АЗЕРТАДЖ экономист Халид Керимли. По его словам, разница в цене обеспечивает Азербайджану порядка 18 млн. долларов дополнительной выручки в сутки. В месячном выражении это составляет примерно 540-550 млн. долларов.

Экономист отметил, что, согласно официальным расчетам, повышение средней годовой цены нефти на 10 долларов приносит экономике страны около 2,2 млрд. манатов. Из этой суммы около 8 млрд. манатов направляется на увеличение доходов Государственного нефтяного фонда, а порядка 4 млрд. манатов - на рост налоговых поступлений в государственный бюджет.

До начала новой войны на Ближнем Востоке нефтяные котировки колебались в пределах 60-70- долларов. Так, в январе марка Brent торговалась по цене менее 64 долларов. Некоторые эксперты предрекали падение нефти ниже указанного в госбюджете Азербайджана уровня и, следовательно, рост дефицита бюджета. В 2026 году этот показатель был на 5 долларов снижен по сравнению в 2025 годом. Общая ситуация на нефтяном рынке не предвещала резких рывков вверх, а, наоборот, прогнозировалось некоторое снижение.

В декабре прошлого года Управление энергетической информации США (EIA) прогнозировало, что цена на нефть марки Brent будет держаться на уровне около 55 долларов большую часть 2026 года. Средняя цена на нефть марки WTI в 2026 году составит около 50 долларов. Однако война Израиля и США против Ирана спутала все карты.

У повышения цен на нефть есть две стороны. С одной стороны, рост оказывает позитивное влияние на платежный баланс страны и увеличивает экспортные доходы. По мнению авторов регионального обзора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азербайджан находится в числе ключевых бенефициаров резкого повышения стоимости нефти и природного газа. В ЕБРР подсчитали, что чистая прибыль от экспорта углеводородов сопоставима со значительной частью всей экономики добывающих стран.

То есть у Азербайджана появилась возможность направить больше средств в реальный сектор экономики, в проекты по восстановлению освобожденных территорий. Дополнительные миллиарды, которые может принести бюджету повышение цен на ископаемое топливо, могут быть направлены также на увеличение оборонных расходов, усиление социальной защиты, развитие ненефтяного сектора.

Согласно существующей практике, в начале июня могут быть внесены изменения. Ожидается, что в связи с резким ростом цен на нефть могут быть внесены некоторые корректировки. В частности, эксперты говорят о возможном чувствительном повышении пенсий и зарплат.

Это если говорить о плюсах. Есть и минусы. На них, напомним, обратил внимание в ходе Глобального бакинского форума Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что многие страны, которые добывают и экспортируют нефть, ископаемое топливо, имеют суверенные фонды благосостояния, и эти суверенные фонды инвестируют в различные инструменты, в казначейские облигации, и когда фондовый рынок обваливается, эти страны теряют на фондовых рынках больше, чем зарабатывают на высоких ценах на нефть.

Глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан пояснил ранее Day.Az, что с подорожанием нефти через некоторое время или сразу повышаются цены на все, в том числе на услуги. И наоборот. Так было в 2008 году, когда цены на нефть взлетели до 148 долларов. Так было в 2015-2016 годах, когда нефтяные котировки упали со 120 долларов до 40-ка. Эксперт напомнил, что благодаря низкой цене на нефть в 2016 году, повлекшей за собой удешевление оборудования и услуг, Азербайджан реализовал Южный газовый коридор и "Шахдениз-2" по самым низким ценам и сумел сэкономить несколько миллиардов долларов.

Эксперты также предупреждают, что усиление нефтяных доходов нередко приводит к укреплению национальной валюты, что может снижать конкурентоспособность ненефтяного сектора. Этот эффект, известный как голландский синдром, создает дисбаланс: экспорт несырьевых товаров становится менее выгодным, а внутренний рынок - более зависимым от импорта. Однако Азербайджану удалось избежать голландского синдрома. В январе-феврале 2026 года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 580,7 млн. долларов. Экспорт продовольственных товаров за тот же период вырос на 30,5 процента, достигнув 200,6 млн. долларов. Об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) за 2026 год.

Так что у любого процесса есть две стороны.

Мы все за мир и ждем завершения конфликта на Ближнем Востоке. В то же время понимаем, что восстановление стабильности в регионе приведет к изменениям на мировом нефтяном рынке. Думается, Азербайджан сумеет грамотно сориентироваться при любом раскладе.