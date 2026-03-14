Азербайджану выгодна стабильность - и в ценах на нефть в том числе

Выступая в ходе XIII Глобального Бакинского форума, Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул тему растущих цен на нефть. И сделал это в неожиданном для многих ракурсе.

Традиционно принято считать, что чем выше цена барреля нефти, тем лучше азербайджанскому бюджету. Однако глава государства объяснил, что все далеко не так радужно, как кажется обывателю, и стабильность в нефтяных котировках важна так же, как и в любой другой сфере. Потому что насколько нефтяная сфера доходна, настолько она и затратна.

"Если кто-то считает, что такая несбалансированная цена выгодна для тех, кто добывает и экспортирует нефть, то он ошибается, потому что многие страны, которые добывают и экспортируют нефть, ископаемое топливо, имеют суверенные фонды благосостояния, и эти суверенные фонды благосостояния инвестируют в различные инструменты, в казначейские облигации, и когда фондовый рынок обваливается, эти страны теряют на фондовых рынках больше, чем зарабатывают на высоких ценах на нефть", - сказал Президент Ильхам Алиев и добавил, что наша страна как ответственный член формата ОПЕК+, выступает за сбалансированную и предсказуемую цену на нефть.

За комментарием Day.Az обратился к эксперту по вопросам экономики, главе Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхаму Шабану.

По словам эксперта, правда в том, что большинство производителей нефти и газа зависимы от сферы соответствующих услуг.

"Когда нефть дорожает, через некоторое время или молниеносно повышаются цены на все, в том числе на услуги. Если нефть, предположим, вчера продавалась за 70 долларов, а сегодня продается за 100, может показаться, что выиграли 30 долларов и доходы значительно увеличатся. Но когда смотришь годовой баланс, видишь, что пропорционально росту доходов выросли и расходы. То же происходит, когда цены на нефть падают", - сказал Шабан.

Эксперт напомнил, что так было в 2008 году, когда цены на нефть взлетели до 148 долларов. Так было в 2015-2016 годах, когда нефтяные котировки упали со 120 долларов до 40. В 2016 году среднегодовая цена азербайджанской нефти составляла 41 доллар за баррель, однако страна не оказалась в накладе. Благодаря такой дешевизне нефти, значительно снизилась стоимость услуг. В тот период Азербайджан реализовал Южный газовый коридор и "Шахдениз-2" по самым низким ценам и сумел сэкономить несколько миллиардов долларов. Хотя нефть, подчеркнул наш собеседник, была дешевой.

Ильхам Шабан отметил, что такую взаимосвязь можно наблюдать и сегодня.

"Поэтому, когда кого-то радуется подорожанию нефти, я советую им не торопиться с оценками. Это сиюминутное или наблюдаемое за короткий период изменение цен. Цена нефти заложена в наш госбюджет на уровне 65 долларов. Это все, что нам известно. Мы не знаем среднеэкспортной цены нашей нефти с начала этого года, до того, как началась эскалация и практически закрылся Ормузский пролив. Но мы знаем, что в январе средняя цена нефти марки Brent составляла менее 64 долларов. Что мы сумели заработать, станет известно, когда по итогам первого квартала правительство раскроет доходы госбюджета и долю в этих доходах нефтегазового сектора. Если они будут выше прогноза, это будет значить, что мы заработали, если ниже - значит, цена в начале года была ниже заложенной в бюджет.

Когда Президент говорит, что рост цен на нефть невыгоден добывающим странам, он знает, что говорит. Стабильная цена, стабильная экономика - это когда между производителями, потребителями и стороной, обеспечивающей логистику, есть договоренности и взаимопонимание", - резюмировал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Лейла Таривердиева