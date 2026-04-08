Инсайдер рассекретил название складного iPhone

Первый складной смартфон Apple может выйти на рынок под названием iPhone Ultra. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на инсайдера @DigitalChatStation в китайской соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно утечке, компания готовит устройство в широком складном форм-факторе, и именно для него может быть использован новый бренд Ultra. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако само появление такого названия уже, как отмечается, заставило некоторых китайских производителей задуматься об аналогичном позиционировании своих будущих моделей.

Хотя конкретные бренды в утечке не назывались, в сети уже появились предположения о возможном использовании таких имен, как Huawei Pura Ultra 2 или Xiaomi MIX Fold Ultra. Эти варианты пока остаются неофициальными, но подобный сценарий не выглядит нереалистичным на фоне распространения новых схем именования в индустрии.

Что касается Apple, то дебют ее первого складного iPhone по-прежнему ожидается во второй половине 2026 года.