У глобального потепления выявили новую неожиданную опасность

Глобальное потепление может способствовать распространению устойчивых к антибиотикам бактерий - к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского технологического института. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи выяснили, что засуха влияет на микробные сообщества в почве. При высыхании концентрация природных антибиотиков, которые вырабатывают сами бактерии, возрастает. Это создает условия, в которых выживают только микроорганизмы, уже обладающие устойчивостью.

Анализ данных из США, Китая и Европы показал: в засушливых почвах увеличивается количество как бактерий, производящих антибиотики, так и генов устойчивости к ним. Эксперименты подтвердили этот эффект. В искусственной почвенной системе ученые добавили антибиотик и имитировали засуху. В результате чувствительные бактерии почти полностью исчезли, тогда как устойчивые продолжили размножаться.

Наиболее тревожный результат связан с медициной. Исследователи сопоставили данные по антибиотикорезистентности в больницах 116 стран с климатическими условиями. Оказалось, что чем суше климат региона, тем выше уровень устойчивости бактерий в клиниках. Эта связь сохранялась даже с учетом экономических факторов, влияющих на использование антибиотиков.

Как отмечает микробиолог Тимоти Гали из Университета Маккуори, это указывает на глобальный механизм: процессы в природной среде могут напрямую влиять на эволюцию патогенов, опасных для человека.

Авторы подчеркивают, что пока нельзя однозначно утверждать, что засухи напрямую вызывают рост устойчивости к антибиотикам в медицине. Однако полученные данные свидетельствуют: изменение климата может усиливать этот риск.

По мнению ученых, для борьбы с антибиотикорезистентностью необходимо учитывать не только медицинские, но и экологические факторы - в том числе влияние климата на микробные экосистемы.