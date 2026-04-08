В Каспийском море произошло четвертое за сутки землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

Землетрясение было зафиксировано в 18:11 по местному времени.

Подземные толчки магнитудой 3,5 произошли на глубине 51 км.

Сегодня в 13:05, 13:10 и 13:21 по местному времени в Каспийском море произошли землетрясения. Первое из них ощущалось силой 3-4 балла в Лянкяране, Ярдымлы, Лерике, Астаре, Джалилабаде и Нефтчале.