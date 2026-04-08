Sony предложила игрокам стать героями своих проектов

Sony объявила о запуске проекта Playerbase, который позволит наиболее активным поклонникам бренда стать прототипами персонажей в играх экосистемы PlayStation. Об этом говорится в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принять участие в программе могут пользователи из Европы, Азии, Австралии, Африки, а также Северной и Южной Америки. Одним из ключевых этапов отбора станет рассказ о личном опыте взаимодействия с продуктами PlayStation. По итогам конкурса компания сформирует шорт-лист кандидатов, после чего финалисты пройдут видеоинтервью, определяющее победителя.

В компании подчеркивают, что цель проекта - сохранить аутентичность участников: речь не идет о трансформации победителей в знаковых персонажей вроде Кратоса или Элой, а о переносе реального образа игрока в игровую среду.

Первым проектом в рамках инициативы станет Gran Turismo 7. Победитель появится в гоночном симуляторе в качестве внутриигрового персонажа на ограниченный период. Кроме того, он получит возможность поучаствовать в разработке персонализированного логотипа и дизайна ливреи автомобиля, которые будут доступны другим пользователям через внутриигровой магазин.

В Sony отмечают, что в дальнейшем программа будет масштабирована и охватит другие проекты внутренних студий PlayStation.