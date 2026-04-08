Среди детей распространяется ветрянка

В последние дни наблюдается распространение вируса ветряной оспы среди детей. Специалисты отмечают, что эта инфекция быстрее распространяется в коллективной среде, поэтому родителям следует проявлять повышенное внимание.

Как можно защититься от заболевания?

Комментируя заражаемость, педиатр Гюльнар Абдуллаева сообщила Day.Az, что ветряная оспа является вирусной инфекцией и широко распространена среди детей. По ее словам, заболевание передается воздушно-капельным путем и в первые дни может проявляться такими симптомами, как слабость, снижение аппетита и повышение температуры, однако в некоторых случаях температура не наблюдается.

Врач отметила, что при ветряной оспе на теле появляются пузырьковые высыпания, которые со временем распространяются по всему телу. "Эти высыпания сопровождаются зудом, могут наблюдаться в полости рта, на слизистых оболочках и в волосистой части головы", - добавила она.

Абдуллаева подчеркнула, что специфического лечения заболевания не существует, в основном рекомендуются сиропы для снижения зуда и температуры. По ее словам, для защиты от ветряной оспы существует вакцина, и вакцинация эффективно предотвращает заражение.

Педиатр также обратила внимание на важность соблюдения гигиенических правил в местах скопления людей, мытья рук после возвращения домой и регулярного проветривания помещений. Она добавила, что детям не требуется специальная диета, и при здоровом питании они могут быстрее восстановиться.

Сейрана Гулиева