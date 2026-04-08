Азербайджан и Украина обсудили взаимные интересы и региональные вопросы
8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы партнёрских отношений между Азербайджаном и Украиной, в том числе сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.
Также в ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре