Азербайджан и Украина обсудили взаимные интересы и региональные вопросы

8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы партнёрских отношений между Азербайджаном и Украиной, в том числе сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Также в ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.