Последствия масштабных ударов Израиля по Ливану - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля заявила сегодня о масштабных авиаударах по Ливану.
Как передает Day.Az, в сети опубликованы кадры последствий ударов Бейруту и другим городам.
На данный момент, идет разбор завалов, сообщается о множестве погибших.
Ниже список мест и районов, по которым Израиль нанес удары:
Бейрут:
- Бейр Хассан - Аль-Рахаб
- Район Аль-Салам
- Аль-Манара
- Айн Аль-Мариса
- Корниш Аль-Зарка
- Масита
- Аль-Бустан
- Аль-Шуф
- Армон (Аль-Баядар)
- Кифун
- Айн Аль-Тина
- Бишамон Аль-Мадараса
Сидон
Южный Ливан:
- Бинт Джбейл
- Кафр Сира
- Аль-Кафур
- Хароф
- Джбаа
- Айн Кана
- Збеддин
- Аль-Шаркия
- Аль-Давир
- Кафр Джоуз
- Кафр Румман
- Джбейшит
- Хабуш
- Джбаа
- Аль-Серфенд
- Аль-Касиба
- Саир Аль-Гарбия
- Хара Сидон
- Харбат Салм
- Дейр Аль-Захрани
- Тир
- Ансар
- Аль-Канун Аль-Нахр
Бaalbek и Бекаа:
- Дурис
- Шамцар
- Хермель
- Аль-Карк
- Тартарская равнина
