Лидеры европейских государств поддержали перемирие США и Ирана

Лидеры нескольких стран ЕС, Великобритании, а также главы Еврокомиссии и Совета ЕС выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали достижение двухнедельного перемирия между США и Ираном и выразили надежду на скорейшее заключение полноценного соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Еврокомиссии, заявление подписали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Канады Марк Карни, Дании Метте Фредериксен, Нидерландов Роб Йеттен, Испании Педро Санчес, Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В документе также выражена благодарность Пакистану и другим партнерам за их вклад в достижение перемирия.

"Теперь крайне важно добиться окончательного прекращения боевых действий в ближайшие дни. Это возможно только через дипломатию. Мы настоятельно призываем к активному продвижению на пути к реальному соглашению через переговоры", - заявили лидеры.

Также в заявлении подчеркивается необходимость защиты гражданского населения Ирана, обеспечения региональной безопасности и предотвращения глобального энергетического кризиса.

"Мы поддерживаем эти дипломатические усилия и активно взаимодействуем с США и другими партнерами", - отмечается в документе.

Кроме того, стороны призвали всех участников конфликта, включая Ливан, соблюдать режим прекращения огня.

"Мы также будем работать над обеспечением свободы судоходства в Ормузском проливе", - указано в заявлении.