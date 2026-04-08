Wolt Market - онлайн-супермаркет в приложении сервиса доставки Wolt (iOS, Android), который позволяет заказывать продукты и товары повседневного спроса с быстрой доставкой прямо до двери. Сервис работает круглосуточно и предлагает удобную альтернативу традиционным супермаркетам: пользователи могут делать покупки в любое время и получать заказы всего за 30 минут.

В рамках ребрендинга Wolt Market расширяет ассортимент и предлагает более гибкий формат покупок - от быстрых "докупок" до полноценной продуктовой корзины на неделю. Любимый Wolt Market делает особый акцент на свежих и тщательно отобранных продуктах, одновременно расширяя ассортимент более здоровых и сбалансированных вариантов. Теперь пользователи могут с удобством заказывать всё в одном месте - от продуктов питания до товаров повседневного спроса.

С 6 апреля по 30 апреля пользователи могут воспользоваться скидками до 50%. Также у них есть возможность открыть для себя качественные продукты от местных производителей. Кроме того, действует предложение "купи 3 получи до 25% скидки". Параллельно Wolt Market регулярно запускает еженедельные акции, делая повседневные покупки более доступными и выгодными.

По словам компании, эти обновления отражают изменение в модели использования сервиса - переход от срочных и спонтанных заказов к более продуманному и удобному формату повседневных покупок.