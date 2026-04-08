Иран обнародовал 10 условий для прекращения конфликта с США

Иран обнародовал предложение из 10 пунктов, выдвинутое США для прекращения войны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Предложенные меры были одобрены президентом США Дональдом Трампом.

Данные предложения включают в себя полное прекращение атак против Ирана, вывод ВС США из региона и недопущение совершения каких-либо атак на Иран с американских баз, создание условий для ограниченного прохода судов через Ормузский пролив в течение двух недель под контролем Ирана в рамках протокольных правил, отмену всех первичных и вторичных санкций против Ирана и резолюций ООН, возмещение нанесенного Ирану ущерба путем создания инвестиционных и финансовых фондов, признание со стороны США права Ирана на обогащение урана и проведение обсуждений относительно степени его обогащения, прекращение атак против союзных Ирану групп в регионе, а также аннулирование всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении Ирана.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.