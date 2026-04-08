МЧС сообщило об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения

Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям от Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана, 8 апреля 2026 года в 13:05 по местному времени в Каспийском море, в 50 км к востоку от города Лянкяран, на глубине 70 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.

Землетрясение ощущалось в южных районах страны силой 3-4 балла.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Министерство по чрезвычайным ситуациям на данный момент не поступало.