МЧС сообщило об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения

https://news.day.az/society/1826590.html
Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям от Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана, 8 апреля 2026 года в 13:05 по местному времени в Каспийском море, в 50 км к востоку от города Лянкяран, на глубине 70 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Землетрясение ощущалось в южных районах страны силой 3-4 балла.
Информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Министерство по чрезвычайным ситуациям на данный момент не поступало.
