В Каспийском море произошло третье землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение было зафиксировано в 13:21 по местному времени.

Подземный толчок магнитудой 3 произошел на глубине 21 км.

В Каспийском море произошло новое землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение было зафиксировано в 13:10 по местному времени.

Подземный толчок магнитудой 3,2 произошел на глубине 20 км.

В Каспийском море зарегистрировано землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Подземный толчок магнитудой 5,3 произошел в 13:05 по местному времени на глубине 70 км.

Землетрясение ощущалось силой 3-4 балла в Лянкяране, Ярдымлы, Лерике, Астаре, Джалилабаде и Нефтчале.

13:22

В Каспийском море произошло землетрясение, которое ощущалось в южных регионах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, подземные толчки сильнее всего ощущались в Лянкяране и Астаре.

По словам генерального директора Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбана Етирмишли, озвученным в комментарии AПA, предполагается, что очаг землетрясения находился на глубине 70 км, а его магнитуда составила 4-5 баллов.

В южной зоне, в основном в Джалилабаде, Астаре, Лянкяране и Лерике, землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.