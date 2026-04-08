Дани Болт объяснил, почему выбрал "Карабах"

Защитник футбольного клуба "Карабах" Дани Болт объяснил, почему принял предложение азербайджанского клуба и поделился впечатлениями от выступления в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Когда поступило предложение, уже была вероятность, что команда сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Я поверил в это и понял, что это отличный шанс для развития карьеры и выступления на высоком уровне. Именно этот фактор стал для меня решающим при переходе", - отметил Болт в интервью Lance.

Бразилец подчеркнул, что участие в Лиге чемпионов стало для него особенным опытом.

"Играть в Лиге чемпионов - мечта любого футболиста. Раньше я смотрел эти матчи по телевизору и представлял, как выхожу на поле против таких команд, как "Ливерпуль" и "Челси". Услышать гимн турнира и быть частью этого - незабываемые эмоции. Атмосфера на стадионе, поддержка болельщиков - все это производит сильное впечатление. Но когда начинается игра, на поле все равно 11 на 11, и ты концентрируешься на своей работе. Мы доказали, что можем конкурировать на этом уровне, например, в матче с "Челси", - сказал он.

По словам футболиста, выход в плей-офф стал одним из самых ярких моментов.

"Мы понимали, что близки к этому, но когда все окончательно решилось и стало ясно, что мы прошли дальше, это были особенные чувства. Это то, что хочет испытать каждый игрок", - отметил защитник.

Болт также рассказал о разговоре с вратарем "Ливерпуля" Алиссоном Беккером.

"Мы пообщались, потому что я играл вместе с его братом Муриэлем в "Флуминенсе". В перерыве я напомнил ему об этом, мы поговорили, и он подарил мне свою игровую футболку с автографом. Это был приятный момент", - подчеркнул он.

Говоря о чемпионате Азербайджана, Болт отметил его развитие.

"Лига развивается и постепенно привлекает внимание. Многие футболисты спрашивают меня о чемпионате, когда получают предложения. "Карабах" играет важную роль в том, чтобы делать азербайджанский футбол более узнаваемым. Конечно, пока он не так известен, как бразильский, но прогресс очевиден", - заявил Болт.

Он добавил, что опыт выступлений в другой стране и культуре положительно влияет на карьеру.

"Жизнь и игра в новой среде дают многое. Это серьезный опыт, который помогает расти. При этом подход остается прежним - независимо от турнира нужно выходить на поле и бороться за победу", - заключил футболист.