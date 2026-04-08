США будут тесно сотрудничать с Ираном. Как передает Day.Az, об этом заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. "Обогащения урана не будет, и США, действуя совместно с Ираном, раскопают и удалят весь глубоко зарытый ядерный "мусор"... Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном об отмене тарифов и санкций.
"Обогащения урана не будет, и США, действуя совместно с Ираном, раскопают и удалят весь глубоко зарытый ядерный "мусор"... Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном об отмене тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы", - написал Трамп.
Кроме того, он сообщил, что США введут пошлины в 50% против любой страны, которая будет поставлять оружие Ирану.
