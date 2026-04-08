Лук по 5 гяпиков, но нет покупателей

У фермеров Товузского района в этом году возникли проблемы с продажей лука.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, уже несколько лет подряд аграрии испытывают трудности с реализацией своей продукции. На этот раз ситуация усугубилась резким падением цен: стоимость одного килограмма лука снизилась до 5 гяпиков.

По словам фермеров, сейчас у них накопилось около 100 тонн продукции:

"Через 10-15 дней урожай вообще станет непригодным. По мере хранения лук начинает прорастать. Продукция не продается, мы даже не можем покрыть себестоимость. Для обработки одного гектара земли нанимаются рабочие - каждому платим по 25 манатов. Все это расходы. Мы потратили 5-6 тысяч манатов, а покупателей нет".

Эксперты объясняют проблемы со сбытом лука несколькими причинами:

"Многие фермеры начали заниматься выращиванием лука, поэтому урожай оказался избыточным. Единственный способ повышения цен - это экспорт на внешние рынки. Однако фермеры не в состоянии самостоятельно организовать это. Для решения вопроса можно создать структуру, которая будет заниматься экспортом продукции".

Отметим, что в Товузском районе в этом году было засеяно больше площадей по сравнению с предыдущими годами. На каждый гектар было затрачено около 5-6 тысяч манатов.