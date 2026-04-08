Лук по 5 гяпиков, но нет покупателей - ПРИЧИНА
У фермеров Товузского района в этом году возникли проблемы с продажей лука.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, уже несколько лет подряд аграрии испытывают трудности с реализацией своей продукции. На этот раз ситуация усугубилась резким падением цен: стоимость одного килограмма лука снизилась до 5 гяпиков.
По словам фермеров, сейчас у них накопилось около 100 тонн продукции:
"Через 10-15 дней урожай вообще станет непригодным. По мере хранения лук начинает прорастать. Продукция не продается, мы даже не можем покрыть себестоимость. Для обработки одного гектара земли нанимаются рабочие - каждому платим по 25 манатов. Все это расходы. Мы потратили 5-6 тысяч манатов, а покупателей нет".
Эксперты объясняют проблемы со сбытом лука несколькими причинами:
"Многие фермеры начали заниматься выращиванием лука, поэтому урожай оказался избыточным. Единственный способ повышения цен - это экспорт на внешние рынки. Однако фермеры не в состоянии самостоятельно организовать это. Для решения вопроса можно создать структуру, которая будет заниматься экспортом продукции".
Отметим, что в Товузском районе в этом году было засеяно больше площадей по сравнению с предыдущими годами. На каждый гектар было затрачено около 5-6 тысяч манатов.
