https://news.day.az/sport/1826594.html "Карабах" повторил рекорд последних лет Футбольный клуб "Карабах" одержал крупнейшую победу за последние четыре сезона в Мисли Премьер-лиге. Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в матче 26-го тура агдамский клуб разгромил "Карван-Евлах" со счетом 7:0.
Этот результат стал самым крупным не только в текущем сезоне, но и за последние четыре чемпионата. Последний раз более крупная победа была зафиксирована 15 апреля 2022 года, когда "Карабах" победил "Шамаху" со счетом 8:0.
Стоит отметить, что это уже 47-й случай в истории турнира, когда одна из команд побеждает с разницей в семь и более мячей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре