В Ормузском проливе застряли 800 судов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, судовладельцы торопятся разобраться в деталях соглашения о прекращении огня между США и Ираном, которое могло бы временно разблокировать пролив и дать выход для судов, оказавшихся в ловушке.

Иран предлагает двухнедельный безопасный проход с ограничениями, в то время как Дональд Трамп обещает полное и немедленное открытие. Также остаются неясными вопросы транзитных платежей и точная дата начала перемирия.

По данным Kpler, в заливе находятся: 426 танкеров с нефтью и экологическим топливом, 34 танкера СПГ, 19 танкеров сжиженного природного газа, а остальные перевозят сухие грузы и контейнеры.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить бомбардировки и атаки против Ирана сроком на две недели. Ожидается, что первый раунд мирных переговоров между США и Ираном состоится в Исламабаде. Переговоры в столице Пакистана могут пройти 10 апреля.