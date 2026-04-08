Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 1 доллар США, или на 0,7% по сравнению с предыдущим показателем, и составила 140,68 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,57 доллара, или на 0,4%, и составила 134,58 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,78 доллара, или на 0,7%, и составила 109,26 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 3 доллара, или на 2,2%, и составила 144,42 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.