Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США

Высший совет национальной безопасности Иран объявил о своей победе в противостоянии с США, заявив, что Вашингтон согласился на предложенные Тегераном условия урегулирования, сообщает Day.Az.

Согласно заявлению, опубликованному Press TV, Тегеран расценивает исход как "исторический успех", утверждая, что смог вынудить США принять его 10-пунктовый план.

В документе также подчеркивается, что американская сторона якобы признала право Ирана на обогащение урана, согласилась с его контролем над Ормузским проливом и выразила готовность к отмене санкций.

Кроме того, иранские СМИ сообщают, что соглашение о прекращении огня получило одобрение верховного лидера страны - Моджтаба Хаменеи.

Отметим, что план Ирана по соглашениею с США включает 10-пунктов: "США твердо привержены:

отказу от агрессии,

продолжению контроля Ирана над Ормузским проливом,

принятию обогащения,

снятию всех основных санкций

снятию всех вторичных санкций,

прекращению всех резолюций Совета Безопасности ООН,

прекращению всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ,

выплате компенсации Ирану,

выводу боевых сил США из региона,

прекращению войны на всех фронтах, в том числе против героического исламского сопротивления в Ливане".