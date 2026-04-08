Харри Кейн вошел в топ-10 по числу голов в Лиге чемпионов

Нападающий "Баварии" Харри Кейн отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским "Реалом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, таким образом, в активе англичанина теперь 51 мяч в 67 встречах главного еврокубкового турнира. Кейн обошел Мохамеда Салаха и Тьерри Анри, у которых по 50 забитых голов. Тем самым Харри вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 32-летний Кейн провел 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и пятью результативными передачами.