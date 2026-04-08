МИД Азербайджана разместил публикацию в связи с 34-й годовщиной Агдабанской резни

В аккаунтах министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в социальных сетях размещена публикация, посвященная 34-й годовщине Агдабанской резни - одного из самых страшных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанского народа, передает Day.Az.

"Прошло 34 года со дня Агдабанской резни - одного из многих тяжких и жестоких военных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев.

В 1992 году село Агдабан в Кяльбаджаре, состоявшее из 130 домов, было полностью разрушено армянскими вооруженными силами, а сам населенный пункт был стерт с лица земли. 779 мирных жителей подверглись жестоким пыткам, а 67 были убиты с особой жестокостью.

Эта трагедия остается в истории как один из горьких примеров тяжких преступлений, совершенных против азербайджанского народа.

С глубокой скорбью и уважением чтим память жертв Агдабана.

Да помилует Аллах всех наших шехидов!",- отмечается в публикации ведомства.