https://news.day.az/economy/1826525.html Цена на золото превысила 4800 долларов На биржах повысилась стоимость фьючерсов на золото за одну тройскую унцию (31,1 грамма). Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX цена июньских фьючерсов 2026 года на золото за одну тройскую унцию увеличилась на 2,06% и составила 4 829,7 доллара США.
Также на COMEX цена майских фьючерсов 2026 года на серебро за одну унцию выросла на 6,62%, достигнув 76,755 доллара США.
