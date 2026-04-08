Цена на золото превысила 4800 долларов

На биржах повысилась стоимость фьючерсов на золото за одну тройскую унцию (31,1 грамма).

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX цена июньских фьючерсов 2026 года на золото за одну тройскую унцию увеличилась на 2,06% и составила 4 829,7 доллара США.

Также на COMEX цена майских фьючерсов 2026 года на серебро за одну унцию выросла на 6,62%, достигнув 76,755 доллара США.