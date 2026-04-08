В этих районах более 3 000 абонентов временно останутся без газа

8 апреля в Билясуварском и Шамкирском районах будет временно приостановлено газоснабжение.

Как сообщает Milli.Az со ссылкой на Лянкяранское региональное управление газового хозяйства, с 10:00 в Билясуварском районе без газа останутся 600 абонентов.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ по устранению утечки, обнаруженной в основной подземной распределительной газовой линии в селе Хырмандалы.

В свою очередь, в Шамкирском районе с 09:30 в части города также будет приостановлена подача газа. Это связано с устранением утечек на газопроводе среднего давления, подключением новых абонентов, а также проведением плановых ремонтно-восстановительных работ.

По данным ведомства, в Шамкире временные ограничения затронут около 3 тысяч абонентов.

Газоснабжение будет восстановлено после завершения всех работ.