Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может начать процесс восстановления.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Великолепный день для мира! Иран хочет, чтобы это произошло - им уже это надоело! И всем остальным тоже! США будут помогать с перегрузкой движения в Ормузском проливе. Это приведет к множеству позитивных изменений и больших финансовых возможностей. Иран сможет начать процесс восстановления. Как и в США, это может стать "золотым веком" для Ближнего Востока!" - говорится в его публикации.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить бомбардировки и атаки против Ирана сроком на две недели. Ожидается, что первый раунд мирных переговоров между США и Ираном состоится в Исламабаде. Переговоры в столице Пакистана могут пройти 10 апреля.