Десять азербайджанских шахматистов стартовали с побед на ЧЕ

Десять азербайджанских шахматистов стартовали с побед на индивидуальном чемпионате Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в польской Катовице стартовало континентальное первенство, которое является отборочным к Кубку мира 2027 года. Для квалификации необходимо попасть в топ-20 на ЧЕ.

В первом туре сразу десять азербайджанских шахматистов из 13 одержали победы. Среди них Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Ниджат Абасов, Реад Самедов, Хазар Бабазаде, Вугар Манафов, Шахин Велиев, Умид Асланов, Говхар Бейдуллаева и Сулейман Сулейманлы.

Еще два представителя Азербайджана Широглан Талыбов и Али Зуганов сыграли вничью, а единственное поражение потерпел Хаган Ахмед, который является учеником ведущего гроссмейстера Азербайджана Шахрияра Мамедъярова.

Сегодня состоится второй тур чемпионата Европы, всего запланировано 11 туров.