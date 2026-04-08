Израиль объявил о приостановке операций против Ирана

Вооруженные силы Израиля (IDF) сообщили, что с 03:00 сегодняшнего дня удары по Ирану не наносились.

До достижения соглашения о прекращении огня, в течение ночи были проведены масштабные удары по Ирану. Израильские истребители атаковали позиции для запуска и установки баллистических ракет.

Военные уточнили, что целью операций было значительное сокращение угрозы баллистических ракетных атак со стороны Ирана и предотвращение возможных запусков.

IDF, поддержав заявление премьер-министра Нетаньяху, подчеркнули, что соглашение не распространяется на Ливан, и борьба с "Хезбаллой" продолжается.