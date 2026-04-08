Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев обсудили развитие Среднего коридора

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, разговор состоялся в ходе встречи тет-а-тет между министрами.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены ключевые направления азербайджано-казахстанского стратегического партнерства, подчеркнута важность диалога на высоком уровне, расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора.

Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам безопасности, отмечена важность совместных усилий по продвижению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.

Была вновь подтверждена приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей, а также укреплению сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.