Автор: Зульфугар Ибрагимов

Агдабанская резня была продолжением геноцида, учиненного в Ходжалы. В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армянские вооруженные формирования устроили расправу над жителями Агдабана. Были сожжены все 130 домов населенного пункта, 779 мирных жителей подверглись нечеловеческим пыткам, 67 из них были убиты. Армянские экстремисты сожгли живьем 8 стариков в возрасте 90-100 лет, 2 детей и 7 женщин, 12 человек получили тяжелые ранения, о судьбе 2 до сих пор ничего не известно.

Выжившие агдабанцы рассказывали, что незадолго до трагедии армяне подвезли к селу орудия. Хотя район еще не был оккупирован, но помощи уже ждать было неоткуда, и жители села сами попытались организовать оборону, установили наблюдательные пункты. Но все это не помогло, когда хорошо вооруженная армянская масса набросилась на Агдабан. Атака началась ранним утром 8 апреля. Известно, что возглавлял армянских боевиков в "операции" военный преступник Роберт Кочарян, не раз отличившийся ранее в карательных акциях против мирного азербайджанского населения Карабаха. Армяне устроили жителям Агдабана ад, калечили, пытали, глумились над трупами. Очевидцы рассказывали впоследствии о неописуемых по степени жестокости деяниях агрессора. О том, как сжигали в запертых домах стариков, как заживо закопали шестилетнюю девочку и ее крики целых пять минут доносились из-под земли, как расстреливали в упор немощных.

Во время нападения на Агдабан варварами был уничтожен большой пласт азербайджанского культурного наследия - армянские вандалы сожгли рукописи великого мастера классической азербайджанской поэзии Ашуга Гурбана и его сына Ашуга Шамшира. Во время резни были жестоко убиты 17 представителей рода Шамширов.

В начале апреля того 1993 года Кяльбаджарский район Азербайджана был оккупирован вооруженными силами Армении.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев первым дал данной трагедии правовую и политическую оценку, назвав события в Агдабане величайшим преступлением против человечности и охарактеризовав их как позор для всего человечества.

По специфике и характеру преступления Агдабанская резня полностью подпадает под условия Конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказание за него", принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Однако, как и в случае с геноцидом в Ходжалы, эта трагедия не была замечена мировой общественностью. В апреле 2014 года вынужденные переселенцы из Кяльбаджара выступили с обращением к Совбезу ООН в связи с резней в Агдабане, Чайговушане и Башлыбеле. Реакции, конечно же, не последовало.

Руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев несколько лет назад, занимаясь составлением хроники карабахского конфликта, уделил внимание и агдабанской резне. В беседе с Day.Az он отметил, что армянские вооруженные формирования в первую очередь захватывали села, которые волею судьбы оказывались в окружении армянских сел (являлись анклавами), либо, находясь вблизи армянских сел, входили в сферу их тактических интересов, В начальные месяцы войны 1992-1994 годов кяльбаджарское направление не являлось приоритетным для армянских оккупантов. Поэтому это направление редко встречалось в сводках и в СМИ. Первая информация о попытке захвата села Агдабан армянскими вооруженными силами 28 марта 1992 года появилась в сводках лишь 30 марта. Атака армян была отбита немногочисленными защитниками села.

8 апреля в 05.00 со стороны Агдеринского района армянские боевики начали обстрел села Агдабан Кяльбаджарского района. По полученным первичным данным, в 06.30 около 600 армянских боевиков захватили и полностью сожгли Агдабан.

По первичной информации, во время боя с нашей стороны потери среди вооруженных защитников составили 9 человек, количество раненых уточнялось. Жители села, в основном женщины и дети, были взяты в заложники, остальные в основном мужчины и юноши убиты. Данные о жертвах в соответствии с поступившей информацией подлежали уточнению.

После первичного уточнения стало известно, что убито 34, ранено около 25 защитников села, взято в заложники более 100 местных жителей и бойцов батальона самообороны. Утром 9 апреля заложники были уведены в села Чардахлы и Атерк. Боевики также захватили имевшуюся в Агдабане технику, пушку и стрелковое вооружение. Не было известий о судьбе нескольких сотен жителей села, которые, возможно, скрывались в окрестных селах либо были также захвачены в заложники.

Дальнейшее расследование этих событий показало, что 779 мирных жителей деревни были подвергнуты пыткам, 67 человек были жестоко убиты, в том числе 8 стариков в возрасте 90-100 лет, 2 малолетних ребенка, 7 женщин были заживо сожжены, 2 человека пропали без вести, десятки человек получили тяжелые ранения.

По словам Намика Алиева, варварами, захватившими село, были разрушены памятники истории, архитектуры и культуры, осквернены и уничтожены святилища и могилы.

В январе 2022 года во время посещения Гянджи Президент Ильхам Алиев заявил журналистам: "Война закончилась. Да, мы говорим, что нужен мир. Но мы никогда не должны забывать зверств армян, армянский фашизм. Не должны забывать жертв Ходжалы. Не должны забывать и не забудем жертв Гянджи и других наших городов. Склоняя головы перед их священной памятью, мы еще раз говорим, что их кровь не осталась на земле. Может быть, это станет утешением для их близких. В то же время мы говорим, что мы - народ-победитель, мы - государство-победитель. Мы одержали победу над армянским фашизмом. Мы должны сделать все возможное, чтобы армянский фашизм больше никогда не поднял голову".

В день очередной годовщины агдабанской резни мы еще раз повторим: да, Азербайджан не позволит армянскому нацизму поднять голову. А преступник Роберт Кочарян, сегодня снова претендующий на роль главы Армении, пусть знает - наказание за сотворенное зло рано или поздно его настигнет.