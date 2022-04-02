Армяне продолжают воевать с мертвыми

Автор: Лейла Таривердиева

Обнародован список азербайджанских военных, пропавших без вести на высоте Фаррух. В списке 62 имени. Это только небольшая часть из огромного списка военных и гражданских лиц, пропавших без вести в годы Первой карабахской войны. По мере освобождения территорий некоторые из 4 тысяч имен начинают вычеркиваться из списка.

Массовое захоронение было обнаружено в ходе обустройства позиций Азербайджанской армии в освобожденном от незаконных армянских формирований селе Ходжалинского района. Предполагается, что человеческие останки могут принадлежать азербайджанским военнослужащим, погибшим в боях за высоту Фаррух в 1992-1993 годах, а также мирным жителям, пытавшимся покинуть этот район во время Ходжалинского геноцида в феврале 1992 года.

Напомним, что армянская сторона не проявляет желания сотрудничать в вопросе обнаружения массовых захоронений азербайджанцев. Четыре тысячи человек - это не иголка. Нет никаких сомнений в том, что оставшиеся на поле боя военные и мирные жители не были похоронены в соответствии с законами человечности. Об этом говорят многие исторические факты, в том числе из совсем недавней истории. И армянская сторона, чтобы облегчить наказание, которое неминуемо ее ожидает, могла бы добровольно указать места расположения массовых захоронений. Боевики, принимавшие участие в оккупации азербайджанских территорий и местные армяне, наверняка знают, о чем идет речь.

Тем временем, армяне решили выбрать традиционную для них манеру поведения в этой ситуации - лгать. В соцсетях начали обвинять азербайджанскую сторону в "разрушении армянских могил", из которых якобы и были извлечены человеческие останки... Честно говоря, можно было ожидать от наших безумных соседей любой лжи в попытке увернуться от обвинений, но подброшенная версия стала неожиданностью. Пока что звучит она только в соцсетях, но скоро обязательно будет подхвачена и медиа. А там уже посыплются обращения по излюбленным армянами адресам.

Между тем, не армянам говорить о надругательствах над мертвыми. На освобожденных территориях уже зафиксировано немало фактов вандализма, когда оккупанты разрывали могилы на азербайджанских кладбищах и разбрасывали останки. Видимо, искали золотые зубы. Или делали это просто для того, чтобы дать выход животной ненависти. И то, и другое характерно для армянского национализма. Таких фактов много. Самый громкий из них связан с могилой дочери последнего карабахского хана, поэтессы Натаван. Ее могила в Агдаме была разрыта, а останки увезены в неизвестном направлении. Для чего? Ответа на этот вопрос нет. Вероятнее всего, сделано это было уже перед освобождением Агдама. Не сумев противостоять живым, армяне мстили мертвым.

Ситуацию мы попросили прокомментировать военного эксперта, офицера запаса Абузера Абилова.

"Интересная ситуация получается - вор обвиняет хозяина квартиры. 30 лет армянские захватчики уничтожали наследие и историю азербайджанского народа на прежде оккупированных землях, в том числе кладбища и могилы. Практически все надгробия на остававшихся на оккупированных территориях азербайджанские кладбища были уничтожены и осквернены. Надгробные плиты армяне разбивали либо вывозили для дальнейшей обработки и продажи. Все помнят видеоролик, на котором демонстрируется дорожка к дому и лестница, выложенные из надгробных камней могил азербайджанцев. Это неоспоримый видеофакт.

Сегодня на освобожденных территориях при проведении строительных работ обнаруживаются массовые захоронения. Это захоронения уничтоженных армянами мирных азербайджанцев, которым не удалось бежать от расправы. В первую войну армяне не оставляли азербайджанцам "зеленых коридоров", а если они и создавались, бегущим людям стреляли в спину.

Своими действиями армяне в Первую карабахской войну и в период оккупации нарушили практически все международные конвенции, касающиеся прав человека, сохранения культурных и духовных ценностей и правил обращения с пленными. Армяне разрушали все, что принадлежало культуре коренных народов Карабахского региона Азербайджана, разрушались мусульманские, албанские храмы и кладбища, даже православные! Прежде чем в чем-то нас обвинять, пусть взглянут, что сами сотворили с русской церковью в Ходжавендском районе. О горькой судьбе наших мечетей я уже не говорю. И сделал это "самый культурный", "самый древний" "самый цивилизованный" народ на Кавказе.

Останки, обнаруженные азербайджанскими военными в Фаррухе, принадлежат, конечно же, не армянам. У азербайджанцев нет привычки разрушать могилы, надругаться над останками умерших для нас последнее дело, большой грех. Это скорее привычка армян, которые воевали не только с живыми, но и с мертвыми азербайджанцами. Так что пусть не пытаются спекулировать. Это бессмысленно - мир уже не тот и сегодня очень хорошо знает провокационный характер "многострадальных"", - сказал Абилов.

Напоследок приведем цитату из рассказа местному СМИ одного из азербайджанских пленных, содержавшихся в оккупированном Карабахе: "Армяне далеко не всегда выдают тела погибших в плену или на поле боя азербайджанцев. На каждое обмененное или проданное тело приходится девять мертвецов, которые наспех закопаны в могилы, их и могилами-то трудно назвать - это просто ямы, в которые трупы бросают и забрасывают землей, как падаль...Так как ямы делаются неглубокие, их часто разрывают шакалы, лисицы, бродячие собаки, чтобы обгладывать трупы..."

Одним словом, на освобожденных землях будет сделана еще не одна страшная находка...