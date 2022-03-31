Азербайджанские военные, пропавшие без вести на высоте Фаррух

Обнародован список азербайджанских военных, пропавших без вести на высоте Фаррух.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших.

Cо списком азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести на высоте Фаррух в годы первой Карабахской войны, можно ознакомиться здесь.

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