https://news.day.az/society/1448804.html Азербайджанские военные, пропавшие без вести на высоте Фаррух - СПИСОК
Азербайджанские военные, пропавшие без вести на высоте Фаррух - СПИСОК
Обнародован список азербайджанских военных, пропавших без вести на высоте Фаррух.
Об этом Day.Az сообщили в Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших.
Cо списком азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести на высоте Фаррух в годы первой Карабахской войны, можно ознакомиться здесь.
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