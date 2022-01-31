https://news.day.az/officialchronicle/1431360.html Президент Ильхам Алиев: Должен быть мир, но мы никогда не должны забывать армянское зверство, армянский фашизм
Президент Ильхам Алиев: Должен быть мир, но мы никогда не должны забывать армянское зверство, армянский фашизм
Должен быть мир, но мы никогда не должны забывать армянское зверство, армянский фашизм.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 30 января в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ в Гяндже.
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